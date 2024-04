Mancini: "Grande Roma, bella e umile: tante certezze in una partita"

Gianluca Mancini, e chi altrimenti. Dal derby con la Lazio al derby d'Europa, è sempre lui il protagonista. [...] Una notte da lupi a San Siro nel segno del centrale, al secondo gol in Europa League. Che ormai ci ha preso gusto: tra i difensori nei cinque maggiori campionati europei, Mancini è quello che ha realizzato più gol di testa in questa stagione in tutte le competizioni (5). Perché in area sono tutte sue, e ormai anche nell'area di rigore altrui. [...]

Di lui si è parlato molto dal triplice fischio nel derby con la Lazio, con quell'esultanza sfrenata, sventolando una bandiera biancoceleste con impresso un ratto (che gli è costata 5 mila euro di multa). Ieri ha parlato solo il campo: "Siamo tutti protagonisti - ha detto Mancini -, non solo io, ma anche chi era in panchina e chi è entrato. Buona partita, ma è tutto aperto contro una grande squadra". [...] Il difensore ha spiegato poi com'è cambiata la squadra con DDR: "E' cresciuta molto, ognuno sa quello che deve fare. Non vincevamo qui dal 2017. Come ho detto sabato, vincere il derby ti dà quella voglia di fare ancora meglio. Quando vedo Dybala, Lukaku ed El Shaarawy che rincorrono a tutta fascia vuol dire che possiamo portarla a casa. Siamo stati bravi e questo ci dà consapevolezza". [...]

(gasport)