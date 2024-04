Mancini, con De Rossi è diventato un bomber

Fedelissimo di Mourinho con la difesa a 3 e fedelissimo di De Rossi con la difesa a 4. Gianluca Mancini, a 27 anni, ha trovato il suo massimo equilibrio calcistico. [...] C'è la sua firma sulle due imprese che la Roma di Daniele De Rossi ha compiuto nel giro di cinque giorni: la vittoria nel derby che mancava da due anni e quella a San Siro, nell'andata del quarto di finale di Europa League contro il Milan, che mancava dal 1 ottobre 2017. [...] Quattro dei 6 gol segnati sono arrivati nelle 15 partite giocate con DDR, mentre con Mourinho ne erano arrivati 2 in 30. [...]

La forza di Mancini è anche la sua continuità. Sotto la gestione Mourinho ha giocato 20 partite su 20 in campionato (1651 minuti su 1800), 1 su 2 in Coppa Italia (90 minuti su 180) e 4 su 6 in Europa League (334 minuti su 360). Sotto la gestione De Rossi ha giocato 10 partite in campionato su 11 [...] e 5 partite su 5 in Europa League. [...] Mancini ha imparato a gestire un po' meglio anche i cartellini gialli, che sono sempre stati un suo problema. In questo campionato è stato veramente in difficoltà solo in un'occasione: contro la Fiorentina, al Franchi, De Rossi è stato costretto a sostituirlo dopo 33 minuti. [...]

