Magico DDR. Bayer, c'è poco da esultare...

Tutto nello stesso magico e lunghissimo giovedì. Daniele De Rossi ha incominciato la fiducia più prestigiosa, prima di restituire ai Friedkin la loro quarta semifinale europea consecutiva. "Chi può battere la Roma di De Rossi?", gli è stato chiesto dopo la vittoria sul Milan. DDR, ancora con l'adrenalina in corpo, ha risposto in terza persona: "So solo che la Roma di De Rossi può battere chiunque". Un modo elegante per spedire il primo messaggio al Bayer Leverkusen. Qualche secondo prima si era sfilato dalle polemiche, non ha voluto commentare l'esultanza dello staff di Xabi Alonso dopo aver scoperto che in semifinale incontreranno la Roma. [...]

27 maggio 2023: è la data che segna l'ultima sconfitta delle Aspirine di Xabi Alonso (3-0 dal Bochum). Lo spagnolo è l'allenatore con la più lunga striscia di imbattibilità nei cinque maggiori campionati europei. [...] La Roma stavolta non farà scelte. Un anno fa José Mourinho puntò tutto sull'Europa League, sfilandosi dalla lotta al quarto posto in campionato per scommettere tutto sull'Europa League che, in caso di vittoria, avrebbe garantito l'accesso ai gironi della Champions. [...] Oggi De Rossi ha un quinto posto da difendere, può sfruttare uno slot in più maturato anche grazie a una Roma sempre più competitiva in ambito internazionale. [...]

(Tuttosport)