Lunedì c’è il Bologna: ansia per Lukaku

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Messe da parte le fatiche di Europa League la Roma dovrà pensare subito al campionato per preparare la sfida al Bologna, il primo di una serie di scontri diretti per la zona Champions. La principale preoccupazione è legata alle condizioni di Romelu Lukaku. Il centravanti ha abbandonato il campo dopo poco meno di mezz’ora con il Milan per un problema muscolare. In caso di forfait – nelle prossime ore si svolgeranno ulteriori controlli – potrebbe tornare dal primo minuto Abraham. Una titolarità che manca da tantissimo tempo per l’ex Chelsea, che ha recuperato da poco da un’intervento al crociato. L’ultimo precedente da titolare ha note amare: si tratta della finale di Europa League con il Siviglia, dove lasciò il posto a Belotti dopo 74′ minuti. In alternativa ci sarebbe Azmoun che ieri è tornato tra i convocati e per parte del match si è anche scaldato a bordocampo.