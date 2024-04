L'umanità di DDR. L'ansia, il viso tirato, poi corre da Ndicka, torna e chiede lo stop

Daniele De Rossi si sente ancora calciatore e vive la partita in piedi, quasi sulla linea davanti alle panchine. [...] Quando Evan Ndicka è a terra dall'altra parte del campo rispetto alla sua postazione, anche lui scatta con i suoi ragazzi. Sono arrivati dei segnali chiari da chi sta vicino al difensore. [...] De Rossi ruota le braccia, le mette davanti alla faccia, poi le toglie. Tutti hanno capito che la situazione è grave: tanto che quando il gruppo dei giocatori accanto a Ndicka si volta verso gli spettatori cercando a gesti il silenzio, tutto lo stadio di colpo si spegne. [...] L'allenatore ha il viso tirato, gli si legge in faccia la paura: parla con i giocatori, con l'arbitro Pairetto, con Gabriele Cioffi, il collega. [...]

Chiede all'arbitro di poter andare negli spogliatoi, ci va con Gianluca Mancini che aveva tolto la pettorina e doveva entrare al posto di Ndicka, se fosse stato un infortunio normale. [...] Quando De Rossi torna parlano le facce, la sua, quella di Cioffi mentre gli spiega di nuovo la condizione. Non si tratta più di avversari, di pallone, di vincere e perdere. C'è un dolore umano, uno spavento che accomuna. [...] De Rossi rincuora un paio di giocatori. Da metà gennaio è entrato nello spogliatoio con la sua personalità e la sua carica di romanità, ha portato serenità e successi. [...] Ma è in questi frangenti che si vede come il suo carisma serva per tenere uniti i sentimenti, per mettersi in testa al gruppo e dettare la linea. [...]

(gasport)