Lukaku risponde al gol di Pereyra. Bene nella ripresa, poi la sospensione

Sembrava il solito copione. Dybala che entra, prende per mano la Roma, con Lukaku che si riscopre di colpo centravanti di razza tagliando quota 300 gol in carriera, pareggiando il gol di Pereyra. Poi il dramma, la decisione di sospendere la partita al 72'. [...] Un match che comunque aveva evidenziato le solite difficoltà post-coppa della Roma. Una squadra diversa, stravolta dai 7 cambi iniziali e non solo. Perché oltre ai 7 volti nuovi, di diverso c'è anche il modulo con il ritorno alla difesa a tre. [...]

Che quella di Udine sia una squadra alla ricerca della propria identità lo si capisce quasi immediatamente. Cioffi, che gioca a specchio, lascia il pallino ai giallorossi [...] e sull'asse Lucca-Pereyra imposta la sua partita fatta di lanci lunghi e ripartenze, aspettando l'errore dell'avversario. Che puntualmente arriva al 23'. [...] Huijsen lascia rimbalzare il pallone a metà campo, non accorgendosi di Pereyra che glielo strappa, si fa la metà campo giallorossa e cadendo, con lo scavetto, supera Svilar. [...] Per cambiare uomini, il tecnico aspetta il 7' della ripresa: fuori lo spagnolo e Aouar, dentro Karsdorp e Dybala. Con i due cambia anche il modulo, passando al 4-2-3-1. [...] Il gol è nell'aria e arriva puntuale quando Cristante allargandosi crossa in area e Lukaku è bravo a prendere il tempo ai tre centrali bianconeri non lasciando scampo a Okoye. Poi, Ndicka si accascia al suolo. Cala il sipario. [...]

