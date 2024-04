Lukaku punta il Bayer

Poteva andare peggio, ma anche meglio. Lukaku farà di tutto per esserci nell'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma sarà costretto a saltare i match contro Bologna, Udinese (i 18 minuti restanti) e Napoli. Insomma tre sfide non semplici ma fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions. Gli accertamenti hanno confermato una piccola lesione al flessore destro e dovrà rimanere ai box per circa 10 giorni. Già da oggi inizierà le terapie con lo staff medico giallorosso per cercare di accelerare i tempi, ma senza naturalmente rischiare una ricaduta. L'obiettivo è averlo in condizione per il Leverkusen, ma la Roma non vuole forzare anche in vista dei big match contro Juventus e Atalanta.

(corsport)