Lukaku out: oggi farà nuovi esami

E adesso testa al campionato, quindi alla delicata e quantomai decisiva sfida Champions contro il Bologna. Una gara che la Roma dovrà disputare senza Romelu Lukaku che dopo ventotto minuti della sfida contro il Milan è stato costretto alla sostituzione per infortunio al ginocchio destro. Ansia per le condizioni di Big Rom che dopo la partita è stato accompagnato a Villa Stuart per sottoporsi a primi esami che hanno anticipato quelli che ripeterà nelle prossime ore. Massima allerta per le sue condizioni, anche in virtù dei tanti impegni della Roma in questo finale di stagione. [...]

(Corsport)