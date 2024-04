Lukaku, lo scatto prima del raddoppio poi l'infortunio: problema al flessore

Nel capolavoro europeo di De Rossi rischia di esserci un'unica nota stonata. Che può rivelarsi ancor più amara sé si considera il fatto che può essere riconducibile esclusivamente alla sfortuna. A tenere in ansia il tecnico giallorosso infatti sono le condizioni di Romelu Lukaku, costretto a lasciare il campo subito dopo la rete del momentaneo 2-0 segnata da Dybala. Il belga ha lamentato un fastidio muscolare che non ha lasciato scelta a DDR, che ha subito richiamato Abraham dalla panchina per inserirlo al posto di Big Rom. La speranza è che il centravanti di proprietà del Chelsea si sia fermato in tempo ma - soprattutto - che si tratti solo di un problema di fibre e non di un infortunio al collaterale del ginocchio.

(Gasport)