Lukaku lavora per il Bayer: vuole esserci

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lukaku rinuncia al giorno di riposo e punta ad esserci per giovedì. Dopo il pareggio di Napoli, De Rossi aveva fissato la ripresa degli allenamenti per questa mattina, ma il centravanti, che non ha partecipato alla trasferta in Campania, ieri insieme a Smalling, ha deciso di allenarsi a Trigoria per cercare di tornare a disposizione del tecnico per la semifinale contro il Bayer Leverksuen. Quella di vedere Lukaku alla guida dell’attacco della Roma in Europa è quindi più di una speranza e già oggi da Trigoria si aspettano nuovi aggiornamenti