Lukaku, il digiuno spezzato e ora un traguardo super: 300 gol in carriera con i club

Superata la paura per Ndicka (che ieri è stato dimesso dall'ospedale), la squadra ha ricominciato a pensare alla partita di giovedì all'Olimpico (ore 21) contro il Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Rispetto al 72 minuti giocati a Udine (nei prossimi giorni la data del recupero, un'ipotesi è quella di giovedì 25 se la Ro: ma andrà avanti in Europa), De Rossi farà parecchi cambiamenti nella formazione titolare, ma in attacco ripartirà da Lukaku. Il centravanti belga in Friuli ha regnato il gal del pareggia, prima della sospensione, arrivando a 19 reti stagionali (11 in Serie A, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia) e toccando quota 299 in carriera con i club: Anderlecht, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Chelsea e Roma. Gliene manca una per tagliare il traguardo delle 300 reti (a cui ne vanno aggiunte 83 con la Nazionale), che lo farebbe entrare in un club di bomber ancora più ristretto. [...]

(Corsera)