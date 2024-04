Lukaku è out ma spera. Oggi gli esami

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lukaku si ferma ma non desta preoccupazioni. Scongiurati infortuni gravi: il centravanti belga, costretto ad alzare bandiera bianca dopo mezz'ora con il Milan in Europa League, ha accusato un fastidio muscolare di poco conto, e nelle prossime ore, insieme allo staff medico, svolgerà gli esami strumentali per determinarne l'entità. Al suo posto nel frattempo si prepara Abraham, che ieri mattina insieme al resto dei suoi compagni è tornato ad allenarsi a Trigoria in vista dello scontro diretto con il Bologna di lunedì pomeriggio.

Al centro sportivo Fulvio Bernardini è andata in scena una seduta di scarico con i protagonisti del ritorno dei quarti di finale che hanno lavorato in palestra, mentre esercizi sul campo per chi è rimasto in panchina o subentrato per pochi minuti. Tra questi era presente anche Azmoun, che risulta ormai totalmente recuperato dopo la lesione ai flessori rimediata con il suo Iran, e che sarà così a disposizione di De Rossi per l'ultima parte di stagione.