Lukaku con DDR è meno isolato, Theo più attento se c'è Paulo

Quello della Roma è formalmente un 4-3-3, quello del Milan un 4-2-3-1- Le distanze però sono più ridotte di quanto s'immagini perché Pellegrini, più danzante, meno veloce, assolve gli stessi compiti di Loftus-Cheek: è una mezzala-trequartista moderna. [...] De Rossi è stato bravo a disegnare un nuovo tridente che copre tutto l'attacco rispetto al 3-5-2 di Mou, teoricamente perfetto per la coppia Dybala-Lukaku. [...]

Lukaku è Lukaku, nel bene e nel male. Fin qui soltanto un tecnico, Conte, ne ha esaltato tutto lo strapotere fisico. [...] Si immaginava potesse dare di più, però nella serata giusta può essere devastante. [...] Dybala ora si muove a tutto campo, mentre prima non si allontanava troppo dalla corsia destra. [...] Il duello con Theo è una delle chiavi del match. Impossibile pretendere dalla Joya recuperi e copertura difensiva, d'altra parte il francese non potrà scatenare la sua corsa, o reinventarsi mezzala, senza rischiare. [...] Se il Milan chiede equilibrio a Pulisic, per accorciare le distanze e garantirsi copertura la Roma punta sulla corsa di El Shaarawy al quale DDR ha restituito un ruolo ideale: esterno difensivo dalla doppia fase. [...]

