Lotito: "Nessun laziale si sarebbe comportato come Mancini"

Un certo fastidio. Claudio Lotito non fa niente per nasconderlo. Lo sfottò di Gianluca Mancini, che al termine del derby vinto dalla Roma sabato scorso si è recato sotto la curva Sud giallorossa romanista e ha sventolato una bandiera biancoceleste (quindi con i colori dei rivali) sulla quale era cucita l'immagine di un topo, non è ovviamente piaciuta al patron della Lazio. "Un nostro giocatore non lo avrebbe mai fatto - ha affermato Lotito a margine della presentazione di Euro 2024 a Villa Almone - I nostri giocatori so comportano in maniera completamente diversa rispetto a quelli delle altre squadre".

Il presidente ha anche commentato la decisione del giudice sportivo di multare Mancini per 5mila euro: "A voi sembra una sanzione congrua, che rispetti i valori dello sport? Ognuno di noi è in grado di giudicare. Ma non possiamo che attenerci a ciò che il giudice ha deciso. Altro non possiamo fare". [...]

(corsera)