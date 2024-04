Lotito attacca la Roma sul malore di Ndicka: “Hanno fermato la partita per un codice giallo”

La tragedia sfiorata sul campo di Udine, con Evan Ndicka a terra con una mano sul cuore, ha commosso molti, ma non Claudio Lotito. Durante il Consiglio Nazionale di Forza Italia si parla volentieri di calcio. [...]

Secondo Lotito, non solo la Roma ha torto nel protestare per il recupero fissato al 25 aprile (troppo a ridosso dei match con il Napoli e il Bayer Leverkusen), ma non doveva nemmeno rifiutarsi di giocare domenica scorsa: «Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo». [...] Le certezze sono arrivate solo dagli esami in ospedale: trauma toracico. «Ma allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa», conclude il presidente raggiungendo finalmente il buffet.

(lastampa.it)

