Lotito attacca: "Fermata una gara per un codice giallo"

Al Consiglio Nazionale di Forza Italia Lotito, presidente della Lazio, è tornato a parlare del caso Ndicka, il calciatore della Roma colpito da un malore durante il match con l'Udinese: "Hanno fermato la partita per quello che si è rivelato un codice giallo. La gara non andava sospesa o comunque poteva essere ripresa la sera stessa". Successivamente il numero uno del club biancoceleste ha spiegato le sue dichiarazioni: "Nelle mie parole non c'era nessun attacco alla Roma. Il presidente Casini è stato supergarantista, perché si è rimesso al Consiglio che ha detto di attenersi alla norma. La gara andava ripresa lo stesso giorno dopo un'ora una volta che l'infortunio non era grave, mi è successo ai tempi della Salernitana".

(Il Messaggero)