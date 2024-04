Gioco di qualità, stelle luminose: un Milan-Roma da emozioni forti

La bellezza di Real Madrid-Manchester City vi ha procurato una crisi da Sindrome di Stendhal? Quando vi siete ripresi, estasiati, vi siete chiesti: "Ma a che cosa giocavano? Non è la stessa cosa che si vede in Serie A, vero?". [...] Milan-Roma di questa sera, andata dei quarti di Europa League, potrebbe non farci sentire troppo lo sbalzo. [...] Pioli è l'allenatore più vicino a Guardiola in questo atteggiamento offensivo. Mentre in Italia, per lo più, le fasce sono terreno di galoppo per i quinti, [...] il Milan tiene alti e larghi due attaccanti, Pulisic e Leao, come Foden e Grealish. [...]

De Rossi avrà studiato come contrastare la falange rossonera con le sue legioni, ma anche come contrattaccarla. [...] A San Siro potremmo rivedere la trama tattica che ci ha entusiasmato al Bernabeu. Con una differenza, De Rossi ha un centravanti di ruolo e di peso, che mancava a Carletto, da cercare in area e da scatenare in profondità. [...] Leao-Dybala è la sfida di velluto della notte. Quella tra Giroud e Lukaku [...] si combatterà in cielo e in terra. [...] Difficile pretendere l'intensità del Bernabeu ma, per il resto, a San Siro c'è tutto. Godiamocelo. [...]

(gasport)