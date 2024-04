L'Italia mette la quinta e ritorna nell'élite. Fra Roma e Atalanta appuntamento in finale

La conquista della quinta squadra nella Champions rinnovata e ampliata della prossima stagione segna una tappa cruciale nel percorso di rientro nell'élite europea del calcio italiano di club. [...] E' appunto dal 2022 che le cose hanno ripreso ad andare discretamente, col titolo vinto dalla Roma nella prima edizione della Conference: per quanto fosse la terza coppa in ordine di importanza, non ne vincevamo una dal 2010 e quindi viva. L'anno scorso i club italiani hanno centrato tutte le finali, purtroppo perdendole ma dando un'efficace dimostrazione di forza. [...] Quest'anno siamo ben vivi in Europa League con Roma e Atalanta che possono sognare il derby in finale, e con la Fiorentina in Conference. [...]

La Roma sta superando un esame dopo l'altro e il prolungamento del contratto di De Rossi fa scopa con la lungimiranza dei Friedkin di scegliere lui per chiudere l'era Mourinho. A livello di gioco, stentiamo a ricordare un avvicendamento più riuscito di questo. [...] La Roma sa competere faccia a faccia, e questa è una bellissima dote che De Rossi ha perpetuato attraverso un gioco più spigliato e coraggioso, senza però smarrire la grinta e l'applicazione necessarie per difendersi un'ora in dieci contro undici dal disperato ritorno del Milan. In questo momento - lo dicono i fatti - la Roma è la seconda squadra più forte in circolazione dopo l'Inter. O magari è l'Atalanta? Un bel dubbio che sarebbe magnifico dirimere nella finale di Europa League. [...]

(la Repubblica - P. Condò)