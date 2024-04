L'improvvisa (e cara) idea: volare a maggio a Dublino

Un volo di andata e ritorno tra Roma e Dublino, attorno al 22 maggio, costa tra i 550 e i 600 euro. Con la stessa cifra vai a New York o ad Hong Kong. Una tariffa così elevata dimostra che c'è una corsa anomala ad acquistare i biglietti. Ma come si spiega questo improvviso desiderio dei romani di visitare la fabbrica della Guinness o di passeggiare a Tempie Bar? (...) Certo, qualcuno che non conosce le regole sacre della scaramanzia potrebbe notare che alle 21 di mercoledì 22 maggio, alla Dublin Arena, si gioca la finale di Europa League. E potrebbe osservare che mentre a Tirana (2022, finale di Conference League) e a Budapest (2023, finale sempre di Europa League) alle brutte puoi arrivare anche in automobile, a Dublino l'aereo è indispensabile. (...)

(Il Messaggero)