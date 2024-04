Leverkusen sogna rivincita e Triplete. Lukaku si ferma ma vuole esserci

[...] Non sarà paragonabile al Feyenoord, con il quale la Roma ha inaugurato una delle strisce più vincenti e avvincenti della sua storia recente, ma ritrovarsi dopo un anno il Bayer Leverkusen avversario in semifinale di Europa League, fa comunque un certo effetto. [...] Il gol di Frimpong l'altra sera a Londra contro il West Ham, ha permesso ai tedeschi di continuare una striscia positiva che nei 5 campionati maggiori in Europa non ha eguali: 44 partite senza sconfitta. [...]

"Abbiamo voglia di rivincita, non di vendetta" ha precisato Xabi - La Roma ora ha un nuovo allenatore, sarà una gara diversa. Nel calcio c'è sempre una seconda possibilità e la vogliamo sfruttare per battere la Roma e arrivare in finale". Anche perché i tedeschi sono in corsa addirittura per uno storico triplete. [...] Ora c'è la Roma. Che è in attesa di conoscere le condizioni di Lukaku, uscito anzitempo contro il Milan. Il fatto che i primi esami svolti ieri abbiano escluso complicazioni al ginocchio ed evidenziato soltanto una probabile lesione (lieve) al flessore, lascia aperta la speranza per De Rossi di avere a disposizione Romelu per la gara d'andata, in programma il 2 maggio. [...]

(Il Messaggero)