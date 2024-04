Le vinciamo tutte e due. Atalanta e Roma, percorso da completare: rivincita Fiorentina

La Champions ci respinge? Allora prendiamoci le altre coppe. Potremmo colorare di tricolore la finale di Europa League, portando a Dublino Atalanta e Roma, e quella di Conference ad Atene, dove la Fiorentina vorrebbe trasformare in gioia l'amarezza della sconfitta di un anno fa contro il West Ham. [...] Roma, Atalanta e Fiorentina stanno seguendo un percorso ormai lungo. I giallorossi sono alla quinta semifinale dal 2017-18: nelle ultime due stagioni hanno alzato un trofeo (Conference 2022) e perso all'ultimo atto (Europa League 2023). [...]

Cosa succederebbe se le nostre squadre non vincessero le coppe? Assolutamente nulla di clamoroso. Nel senso che il futuro è già disegnato: De Rossi è stato appena confermato sulla panchina della Roma, Italiano lascerà quella viola e Gasperini come ogni anno farà un punto della situazione con Percassi a fine stagione. [...] La Roma deve confrontarsi con i campioni di Germania, imbattuti dal 27 maggio 2023. Il Bayer Leverkusen sembra il club del destino in questa stagione, considerando anche i tantissimi gol decisivi segnati negli ultimi minuti, ma potrebbe pesare il ricordo della semifinale di Europa League persa dodici mesi fa proprio contro i giallorossi. [...] Non vogliamo esagerare con l'ottimismo, gli avversari sono forti. Ma chi ha una coppia come Dybala-Lukaku (sperando che il belga recuperi presto)?. [...]

(gasport)