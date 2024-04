Le magie di De Rossi: tutte le invenzioni per lanciare la Roma

Scacco matto, in 24 minuti. Anche se poi la mossa decisiva – se si può definire tale un calcio d’angolo vincente – è arrivata solo in extremis, all’ultimo giro di lancette. Ma la partita di Udine Daniele De Rossi l’ha vinta prima, proprio in tutti quei 24 minuti in cui ha provato a inventarsi di tutto per poterla portare a casa. L’ennesima genialata studiata a tavolino. O, meglio, davanti al monitor, un po’ laptop e un po’ tv, con i suoi match analyst, gente di cui De Rossi non smette mai di tessere le lodi. (...) A Udine De Rossi ha deciso di giocare con due punte, Azmoun e Abraham, alle spalle dei quali giostrava Dybala, libero di muoversi un po’ a suo piacimento. Per togliere però riferimenti agli avversari, Azmoun spesso si andava ad abbassare, cercando di portare fuori posizione il centrale di riferimento (più Perez di Bijol) ed in quello spazio si andava invece ad infilare Pellegrini. Un moto continuo, anche per cercare di sfaldare le due linee difensive avversarie (difesa e centrocampo) e trovare magari lo spazio giusto per la giocata risolutiva. (...) La seconda mossa è stata quella di alzare Angelino, schierato in posizione di esterno sinistro di centrocampo, ma in realtà utilizzato a tutta fascia. Il terzino spagnolo, infatti, accompagnava spesso l’azione offensiva, anche per cercare di sfruttare le sue qualità balistiche nei traversoni. (...) E poi la terza mossa, quella linea offensiva a quattro per cercare di attaccare la difesa dell’Udinese da ogni parte. Spesso, infatti, Azmoun e Abraham hanno stretto verso il centro, con Dybala che è andato a giocare sulla destra e lo stesso Angeliño che invece si alzava a sinistra. (...)

(gasport)