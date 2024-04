Le commissioni del mercato 2023: dalla Premier 478 milioni agli agenti

La cifra è enorme, quasi mezzo miliardo: è quello che i club di Premier League hanno pagato ad agenti di giocatori e intermediari nel periodo che va dal 1° febbraio 2023 al 1° febbraio 2024. Comprende quindi le due sessioni di mercato della stagione 2023/24, quella estiva in cui è stata spesa la cifra record di 2.77 miliardi e quella invernale più contenuto, "solo" 133 milioni. Nello studio della Football Association sono considerati tutti i pagamenti che le società hanno fatto ad agenti e intermediari: non solo quelli per i trasferimenti, ma anche le percentuali per rinnovi, ingresso in prima persona e commissioni varie. I 478 milioni sono più del doppio di quanto speso nel 2023 dalla Serie A (220 milioni). La squadra che ha pagato di più è il Chelsea (oltre 87 milioni), che ha speso ben più del doppio dell'Inter, il club che ha speso di più in Italia (34.8 milioni). Tra i 69 pagamenti effettuati dai Blues spiccano le commissioni pagate ad Alan Redmond per il prestito di Lukaku alla Roma. Al secondo posto c'è il Manchester City con 71 milioni, mentre il podio è chiuso dal Manchester United (39.7 milioni)

(gasport)