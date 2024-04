La vittoria in trasferta manca da marzo 2022

L'ultima vittoria in una trasferta europea ad eliminazione diretta è del marzo 2022, un 1-0 sul Vitesse deciso da un sinistro al volo di Sergio Oliveira negli ottavi di Conference League. Poi la Roma ha ottenuto solo 4 pareggi e 4 sconfitte: che non le hanno impedito di eliminare Bodo, Leicester, Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord, Bayer Leverkusen, ancora Feyenoord e Brighton, di vincere la Conference nel 2022, di sfiorare l'Europa League nel 2023 e di arrivare ai quarti di finale di EL, qualificandosi tra le prime 8 di una coppa europea per la quarta stagione di fila. Per sfatare il tabù Milan, che non battono da 9 partite, i giallorossi domani si affideranno a Romelu Lukaku, uno che sa come si fa: ha vinto 7 volte su 10 contro i rossoneri, tutte con l'Inter, segnando 5 gol.

(Corsera)