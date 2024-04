La tentazione per Milano è Smalling

Uno, forse due cambi. De Rossi medita di confermare quasi in blocco la Roma del derby a San Siro, per il primo round di Europa League in programma giovedì sera. La prima novità certa sarà Leonardo Spinazzola, che sabato è entrato nel secondo tempo per rafforzare la linea difensiva passata a cinque. Uscirà dunque Angeliño che è stato comunque tra i migliori nel derby. [...] Per il resto, dando per scontato il recupero di Mancini che è acciaccato, non si può escludere il rilancio a sorpresa di Smalling. Prenderebbe il posto di Llorente, altro grande protagonista del derby, e farebbe così il debutto stagionale in Europa League. Ma ci sarà tempo per decidere.

(Corsport)