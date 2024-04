La sveltina

Una follia. O, se preferite, un'altra vergogna nazionale, qualcosa che offende il comune senso del pallone. [...] La Lega ha infatti preteso la rigida applicazione del regolamento, costringendo Udinese e Roma a giocare una ventina di minuti nel periodo meno indicato per entrambe, impegnate una nella corsa salvezza e l'altra in un paio di inseguimenti: al posto Champions e alla finale di Euroleague. [...]

La seconda assurdità, non meno rilevante della prima, risiede nella composizione delle squadre e nelle panchine: De Rossi, che il 14 aprile stava pareggiando 1-1 con l'Udinese di Cioffi grazie al gol di Lukaku, affronta l'Udinese di Cannavaro ovviamente senza Lukaku, infortunatosi in coppa. E andiamo! Ma le differenze/incongruenze non si esauriscono qui. A fine campionato la Roma avrà affrontato tre differenti Udinese, non due, e tutto questo perché il calendario non le consentiva di restare qualche ora in più da quelle parti. [...] E' dura, anzi durissima, dover accettare, senza poter fare nulla, questo scempio dei contenuti tecnici e spettacolari di uno sport che non aveva bisogno di chirurghi plastici.

(corsport - I. Zazzaroni)