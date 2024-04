La storia in 90' è una notte da romanisti

Roma-Milan è un po' tutto. Lì dentro c'è un pezzo di futuro di Daniele De Rossi, che non ne parla ma aspetta il rinnovo e i risultati, al momento, aiutano la causa. Daniele è pure a caccia di un primato particolare, quello di uomo capace di raggiungere una semifinale europea da calciatore. […] Stasera, la Roma cerca la quinta semifinale (obiettivo anche di Lorenzo Pellegrini, presente nelle quattro precedenti occasioni) con il sogno di tornare a giocare la Champions, che porta prestigio e soldi. In De Rossi e Pioli c'è la voglia di emulare il ritmo, l'intensità, lo spettacolo di gol e giocate ammirato in questa due giorni di sogni e di Coppe dei Campioni, per la qualità generale ci dobbiamo aggiornare: Roma e Milan non sono ancora a quei livelli, magari lo saranno. Stasera, è un passo per entrambi. […]

(Il Messaggero)