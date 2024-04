La fatica si risparmia anche in chilometri. Daniele De Rossi ha deciso che dopo Milan-Roma la squadra non rientrerà in città ma resterà in Lombardia per preparare la sfida successiva di campionato, in agenda domenica nella tana dell'Udinese. Una decisione logica. Anche perché tornare giovedì notte a Roma e ripartire sabato per Udine avrebbe tolto tempo ma anche energie a Dybala e compagni, che hanno un calendario fittissimo in questa fase della stagione. [...]

(Corsport)