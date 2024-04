La Roma incanta a San Siro. De Rossi: "Grande gestione, vinto con coraggio e qualità"

La Roma torna a vincere col Milan dopo nove partite in cui aveva ottenuto tre pareggi e sei sconfitte, e lo fa nella più importante delle occasioni: l'andata dei quarti di finale di Europa League. Un vantaggio minimo, un 1-0 che poteva essere anche più ampio nelle dimensioni ma che diventa importantissimo in vista della gara di ritorno, giovedì prossimo all'Olimpico. Ancora una volta l'eroe della serata è stato Gianluca Mancini, a segno di nuovo dopo il gol realizzato nel derby. "Siamo stati tutti fantastici - le sue parole -, non solo io che ho segnato. Abbiamo disputato una buona partita, siamo felici ma è solo il primo round contro una grande squadra come il Milan". [...]

Titolare, al fianco di Mancini, ha giocato Smalling. "E' stata una serata speciale - le parole dell'inglese -, per me è una delle stagioni più difficili della carriera, sono stato tanti mesi fuori, è stato difficile anche a livello mentale. Sono contento di aver contribuito alla vittoria". [...] Felice anche De Rossi: "La gestione del pallone è stata per 65/70 minuti molto buona, abbiamo tenuto bene la palla". [...] "Alla squadra ho detto che non avrei accettato un atteggiamento meno feroce di quello visto nel derby. Dobbiamo giocare sempre in quel modo, anche a Udine: a Lecce ci ero rimasto male, e non deve più succedere".

(corsera)