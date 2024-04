La Roma in volo all'ultimo sprint

Il signor Matic se la sarebbe cavata con «That's football». Sì, questo è il calcio. Irrazionale, imprevedibile e per questo uni-co. A sorridere stavolta è la Roma che vince all'ultimo respiro (al 5' di recupero) con un colpo di testa di Cristante su cross di Dybala. Folle, soltanto pensarlo alla vigilia. Diciotto minuti (a seguito dell'interruzione lo scorso 14 aprile per il malore avuto da Ndicka): nemmeno il tempo di iniziare che gia si era arrivati al 90'. Eppure i giallorossi ci sono riusciti. Un successo pesantissi-mo. Perché permette alla Roma di allungare sull'Atalanta che ora, anche vincendo il recupero contro la Fiorentina, resterebbe dietro di un punto. Ma c'è un aspetto emotivo che non può essere sottovalutato. Il ko con il Bologna, per come era arrivato, rischiava di minare la serenità del gruppo. Ora invece questa scarica di adrenalina che regala una vittoria del genere è senza eguali. [...]

(Il Messaggero)