La Roma deve andare di corsa: diciotto minuti per vincere a Udine

Tra le tante prime volte di Daniele De Rossi da quando è allenatore della Roma, il recupero dei minuti mancanti di stasera contro l'Udinese (ore 20, tv su Dazn) rappresentano un'altra situazione nuova. [...] Il dubbio è: mandare in campo una squadra ultra offensiva per provare a vincerla ad ogni costo o una più equilibrata, privilegiando la ragione contro una squadra, l'Udinese, anche lei alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza? [...] La Roma più offensiva prevede Mancini e Smalling (o Llorente) difensori centrali, Karsdorp e Spinazzola esterni, Paredes e Pellegrini coppia centrale nel 4-2-3-1, con Dybala, Azmoun (o Baldanzi) ed El Shaarawy alle spalle di Abraham. [...]

La Roma più "riflessiva" sarebbe invece quella con il 4-3-3, con Cristante a centrocampo insieme a Pellegrini e Paredes e il tridente composto da Dybala, El Shaarawy e uno tra Azmoun e Abraham. Sulle polemiche per il rinvio del match è intervenuto ieri il presidente della Lega Serie A, Casini: "Sono sorpreso - le sue parole - dalle dichiarazioni di De Rossi. L'avevamo anche comunicato alla dirigenza, lo statuto della Serie A è molto chiaro: i minuti vanno recuperati il giorno dopo e noi avevamo proposto di giocare lunedì, ma le due squadre hanno rifiutato. Se le squadre non trovano un accordo per il giorno dopo, la partita va recuperata entro 15 giorni". [...]

(corsera)