La Roma chiede a De Rossi un altro miracolo: battere il Milan

Numeri alla mano, alla Roma non poteva capitare avversario peggiore nei quarti di finale di Europa League. [...] Da 9 partite la Roma non riesce a superare il Milan: in questo periodo sono arrivati 3 pareggi e 6 sconfitte, comprese le 2 in campionato in questa stagione, con la seconda che è costata la panchina a Mourinho. [...] L'ultima vittoria romanista è datata 27 ottobre del 2019, sono passati cinque anni ma sembrano molti di più. [...] Di quella formazione, in giallorosso sono rimasti solo in tre: Smalling, Mancini e Spinazzola, che giovedì dovrebbero essere tutti titolari.

Sulla presenza di Mancini, al netto di contrattempi fisici che si porta dietro da un po' [...] non ci sono dubbi mentre quella degli altri due è stata anticipata da DDR nella conferenza stampa post derby. [...] Vista l'ottima prestazione di Llorente, tra i migliori nel derby, non è da escludere il ritorno a Milano alla difesa a tre con una squadra più coperta per arginare soprattutto Rafael Leao, con Celik e Spinazzola sugli esterni. [...]

(corsera)