La Roma capoccia nel derby: Mancini segna e perde la testa

Come si dice da queste parti, De Rossi è nato pronto. La Roma si prende con merito il derby che gli mancava dal 20 marzo 2022 e il gol decisivo è firmato da Mancini, migliore in campo ma protagonista in negativo nel postpartita, quando ha sventolato una bandiera con i colori biancocelesti e il disegno di un topo. La Lazio ha fatto troppo poco per arrivare al pareggio, tanto che il primo e unico tiro in porta è arrivato solamente al 56' con Castellanos. La partita si è sbloccata da palla inattiva: corner di Dybala, Romagnoli si perde la marcatura e Mancini incorna in porta, rompendo così un digiuno di gol nel derby che durava da 452 minuti. Nella ripresa, prima di difendersi a 5 nel finale, la Roma sfiora il raddoppio con El Shaarawy, il quale ha colpito il palo. Negli ultimi minuti spazio anche per Abraham, tornato in campo a quasi un anno dall'infortunio. Sarà un'arma in più per la corsa Champions, con De Rossi che ha totalizzato 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in campionato. Numeri che dovrebbero bastare per la riconferma, ma la testa del mister resta al presente.

(corsera)