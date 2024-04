La Roma cala i big, Pellegrini insegue la 5ª semifinale europea

Scendono in campo i "pezzi grossi" in casa Roma. Dopo il turnover di Udine, domani sera Daniele De Rossi [...] manderà in campo la formazione titolare, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, a eccezione dello squalificato Cristante che sarà sostituito molto probabilmente da Bove. Dentro quindi Smalling, Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e capitan Pellegrini, che oggi parlerà in conferenza stampa (alle 13) al fianco dell'allenatore. [...]

Al Meazza ha sorpreso l'atteggiamento dei giallorossi, che se la sono giocata a viso aperto, domani sera in un Olimpico ancora una volta esaurito [...] De Rossi pretende lo stesso atteggiamento. Per questo sarà fondamentale il rientro del giocatore che sotto la guida di DDR ha avuto un miglioramento evidente dal punto di vista del rendimento, cioè Pellegrini. [...] Se la Roma dovesse superare il turno, Pellegrini centrerebbe la quinta semifinale europea con la Roma: c'era con Di Francesco in Champions, con Fonseca e Mourinho in Europa League e naturalmente in Conference. [...]

(corsera)