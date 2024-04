La Roma baby va a casa della Juve per trovare punti

Rincorrere l'Inter capolista è la missione principale, ma gli occhi sono rivolti anche alle spalle, dove Atalanta e Lazio insidiano la baby Roma in ottica secondo posto. La banda di Guidi è attesa oggi alle 13 a Vinovo dalla Juventus quando mancano 6 giornate alla fine della regular season, motivo per cui il margine d'errore è minimo. E poi bisogna vincere anche per vendicare la sfida dell'andata, quando la Juve rimontò il gol di Cherubini e vinse 2-1 al Tre Fontane. I bianconeri sono ampiamente fuori dalla zona playoff, mentre i giallorossi sono reduci da 7 risultati utili consecutivi.

In porta ci sarà Marin, mentre in difesa confermato il quartetto Oliveras-Keramitsis-Plaia-Mannini, a centrocampo dovrebbero giocare Pagano, Romano e Pisilli e in attacco Cherubini e Marazzotti ai lati di Alessio.

