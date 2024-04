La Roma a lezione dal professor Thiago Motta

II Bologna è con un piede e mezzo in Champions League, la Roma dovrà ancora guadagnarsela tutta e, dopo 1-3 di ieri, non è facile capire se sarà meno difficile attraverso il campionato o l’Europa League. Si chiude con un risultato netto: è davvero la squadra di Thiago Motta la grande rivelazione di questa stagione. Per qualità di gioco. Per capacità di reggere alla pressione. Per duttilità dei suoi giocatori. Per lucidità delle scelte del suo allenatore. Chi lo prenderà, farà un grande affare. [...] Motta, in questo campionato, ha saputo battere sia la Roma di Mourinho all’andata che quella di De Rossi al ritorno, due squadre molto diverse tra loro, non sbagliando, nemmeno una mossa tattica. Ieri è partito da Ndoye e Saelemaekers, che hanno fatto impazzire tutti i terzini della Roma. [...]

(Corsera)