Nella giornata di ieri anche New York ha celebrato il derby. Metà della Grande Mela si è tinta di giallo e l'altra metà di rosso: al "Kestè Pizza e Vino" i circa 200 tifosi romanisti del Roma Club New York hanno festeggiato e brindato per ore. "New York è giallorossa", lo striscione esibito.

(corsport)