La difesa regge: imbattuta da 291'

Ha vinto la difesa. Insospettabilmente e indiscutibilmente. Ecco la grande novità della Roma di De Rossi, che nelle prime settimane aveva cambiato strategia e abitudini tattiche con l'obiettivo di rivalutare la qualità offensiva della squadra. Da tre partite invece osserviamo un'inversione di tendenza: solo due reti all'attivo, contro Sassuolo e Lazio, che però hanno fruttato 6 punti grazie alla capacità di proteggere la porta. In modo brillante, nel derby, o lacunoso, a Lecce. Ma i numeri restano gli stessi. [...] Non deve sorprendere perciò che nella difesa a tre e mezzo proposta nel derby i migliori in campo siano stati Lorente, Mancini e Angeliño, che hanno praticamente marcato a uomoi diretti avversari disinnescandone gli slanci, anche dopo il rimescolamento deciso da Tudor. Ma c'è di più: Mancini, segnando la rete decisiva per la vittoria, ha allungato la serie dei gol offerti alla Roma dai difensori. Cinque ne ha segnati lui tra campionato ed Europa League. Ma anche Huijsen, con una magia a Frosinone che ha sbloccato il risultato, e appunto Llorente a Firenze hanno contribuito a migliorare la classifica, così come Kristensen con un tiro deviato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ancora in piena era Mourinho. Sono stati in tutto 10 i gol arrivati dalla difesa in stagione, esterni inclusi.

(Corsport)