La baby Roma risponde all'Inter, show di Pisilli

La baby Roma risponde all'Inter e non stecca al Tre Fontane, dove ieri ha stritolato l'Empoli in una partita a senso unico. Due gol per tempo valgono il secondo posto a un punto di distanza dalla vetta e il 4-0 finale, arrivato sotto lo sguardo di Huijsen e Baldanzi. Per il trequartista è stato un tuffo nel passato dato che nelle scorse stagioni ha giocato due volte Roma-Empoli versione Primavera. Mancava da un mese nell'undici di Guidi. Stavolta però è scaso insieme a Pagano e proprio sul loro asse è nato il primo gol di Pisilli, con un tiro al volo al termine di una triangolazione spettacolare.

(Corsport)