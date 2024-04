Oggi alle 13 andrà in scena al Tre Fontane Roma-Empoli. All'andata i giallorossi si erano imposti per 5-3, ma poi è arrivato il 3-0 a tavolino a seguito del ricorso dei toscani, i quali contestavano un errore nell'utilizzo dei fuoriquota. Cherubini e compagni devono vincere per tornare a un punto di distanza dall'Inter capolista.

(corsport)