Incorreggibile Taylor: dà ragione a Mou

Le gare d'andata dei quarti di Champions riservano diverse insidie alla squadra arbitrale di Rosetti. A Parigi, Anthony Taylor (sì, quello della finale di Europa League fra la Roma e il Siviglia, con tutto quello che ne conseguì...) parte male e finisce anche peggio.

All'inizio risparmia Beraldo, autore di un fallo su Raphinha che avrebbe meritato sicuramente il giallo. Poco dopo, Cancelo interviene fallosamente in area su Mbappé: Taylor non fischia, ma è salvato dal fuorigioco. Nel secondo tempo non espelle Vitinha, che da ammonito commette fallo su Lewandowski in una promettente azione d'attacco. [...]

(corsport - G. Calvarese)