In Europa League sarà rebus difesa

IL TEMPO (L. PES) - Pochi giorni per recuperare dall'ubriacatura della gioia del derby. I giallorossi giovedì sfideranno il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Stamattina la squadra si ritroverà a Trigoria per la seduta di scarico, con presumibilmente il giorno di riposo che sarà domani. L'eroe del pomeriggio dell'Olimpico, Gianluca Mancini resta in forte dubbio per la sfida del Meazza. Rimasto in campo nonostante il dolore, il difensore dovrà gestirsi in vista della gara contro i rossoneri. A Milano sarà squalificato N'Dicka, e con Huijsen out dalla lista lista gli unici due difensori ad oggi a disposizione certamente sono Smalling e Llorente. L'inglese è sceso in campo nel finale del derby ma ancora una volta De Rossi ha cambiato modulo per favorirlo.

Saranno ore chiave per capire i presenti giovedì.