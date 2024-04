In 68.000 in fila per il Bayer Leverkusen: è sold out

Sold out lampo. Nel giro di qualche ora. Restano solo pochi biglietti del settore più caro, ma l'Olimpico sarà strapieno per Roma-Bayer Leverkusen, l'ultimo giro di giostra in città per quanto riguarda questa edizione di Europa League. [...] Nel tempio del calcio capitolino si attendono circa 65.000 spettatori. [...] La lista d'attesa ha raggiunto anche le 68.000 persone, lì ferme davanti allo schermo nella speranza di aver la possibilità di premere i tasti giusti. [...]

Il fattore Olimpico esiste. E il sold out non è certo una novità. [...] I numeri di Roma-Bayer Leverkusen saranno sulla scia delle precedenti gare di Europa League. Il record spetta a Roma-Feyenoord con 67.293 spettatori, ma il dato è "falsato" perché c'erano solo tifosi romanisti per il divieto di trasferta imposto ai supporter olandesi dalla Uefa. Contro il Brighton si è arrivati a quota 64.877 segnando il cinquantesimo sold out da quando sono stati riaperti gli impianti al 100% della capienza, mentre contro il Milan si è arrivati a 63.850 presenze. [...]

(corsport)