IL PUNTO DELLA DOMENICA - TRANI: "De Rossi stratega, ha fatto la differenza" - DI CARO: "DDR felicissima intuizione dei Friedkin"

La Roma torna a vincere dopo lo 0-0 contro il Lecce e lo fa battendo 1-0 la Lazio nell'attesissimo Derby della Capitale: decide il colpo di testa di Mancini al 42', il quale regala ai giallorossi un successo che mancava da due anni. "De Rossi, dunque, ha vinto e fatto la differenza. Da stratega più che da motivatore", scrive Ugo Trani sul Corriere dello Sport. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro esalta il lavoro di De Rossi e la scelta della proprietà di portarlo a Roma: "I Friedkin hanno avuto un grande coraggio ad affidare a Daniele il dopo Mou: eredità emotivamente pesantissima. E bisogna dare il merito alla proprietà di questa felicissima intuizione".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

Due terzi di Roma, uno di Lazio e anche questo derby è servito: un cocktail forte e alcolico, ma di poco gioco, superiorità fin troppo distribuite, scorrettezze, provocazioni e qualche evitabile carezza all’avversario. [...] La prima ora è stata tutta della squadra di De Rossi, da subito più presente e lucida; quasi sempre in ritardo la Lazio con la sola eccezione di Gila. [...] Turbolenze a parte, il derby della capitale è diventato il paradiso, o l’inferno, del calcio sporco e del corto muso: nelle ultime cinque occasioni quattro volte è bastato un solo gol per deciderlo e quando non si è segnato ha vinto largamente la tristezza. De Rossi si è preso il primo da allenatore interrompendo la fortunata serie di Sarri. A Lecce aveva chiaramente preparato questa uscita e la prossima, a San Siro, impiegando tutti insieme Karsdorp, Angelino, Bove, Zalewski e Baldanzi e inserendo Aouar e Huijsen e il risultato – poco brillante s’era notato. [...] PS. L’esultanza di Daniele ha ricordato quelle di un altro allenatore particolarmente centrato, empatico, coinvolto e coinvolgente: quando si apre il rubinetto dei sentimenti, l’acqua sgorga.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

L'inchino di Mancini alla Sud, dopo la sua rete, al minuto 42, per riprendersi il derby dopo due anni. Il capitano aggiunto, a rischio sostituzione all'inizio partita, è il simbolo della Roma di questa stagione. [...] Il gol di Mancini pesa in classifica: la Roma resta quinta e quindi in corsa per la Champions. E interrompe il digiuno contro i biancocelesti, il più lungo di sempre dalla punizione di Pellegrini del 20 marzo 2022 per chiudere il 3-0. Gianluca dopo

452 minuti, insomma. Ritardo mai visto. [...] Il successo è la conferma di quanto la rosa giallorossa, quando è al completo, può permettere a De Rossi di scegliere la migliore soluzione tattica per ogni partita, con l'interprete giusto al momento giusto. E nel ruolo giusto. De Rossi, dunque, ha vinto e fatto la differenza. Da stratega più che da motivatore. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Daniele De Rossi e riuscito a trasmettere energia positiva ai suoi giocatori, dopo aver vissuto la vigilia del derby con il solito carico di tensioni, al quale è abituato da una vita. La Roma ha avuto un altro spirito rispetto a Lecce e soprattutto è arrivata quasi sempre prima sul pallone rispetto alla Lazio, meritando alla fine i tre punti. Dopo quattro derby senza segnare gol i giallorossi hanno rotto l'incantesimo. Alla fine del primo tempo ci ha pensato Mancini, uno dei giocatori che danno di più l'impronta caratteriale a questa squadra. [...] Un guerriero, un lottatore, uno che non molla mai. Un avversario rognoso per qualsiasi attaccante, anche quando commette qualche errore. [...] Ieri la squadra ha avuto una marcia in più, ma quant'è bello vederla giocare con il 4-3-3, anche se con una formula ibrida, con un calcio propositivo, che ha messo in difficoltà anche la Lazio. [...]

A. DI CARO - LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Il derby non si gioca, si vince". Nessuno lo sa meglio di Daniele De Rossi, l'allenatore più tifoso della sua squadra che esista al mondo. Freddo e lucido nella preparazione e nelle scelte durante la partita. Caldo e appassionato nell'esultanza finale quando ha scaricato tutta la sua enorme gioia. [...] Quale tifoso di calcio non vorrebbe come tecnico della propria squadra uno che la ami così tanto? Ma sarebbe riduttivo ridurre tutto al cuore, al sentimento, all'impegno, perché quello che sta dando De Rossi alla Roma è molto di più. I Friedkin hanno avuto un grande coraggio ad affidare a Daniele il dopo Mou: eredità emotivamente pesantissima. E bisogna dare il merito alla proprietà di questa felicissima intuizione. [...] I numeri (8 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta in A e due passaggi di turno in Europa League), la mentalità, il gioco, le scelte, la valorizzazione della rosa, l'atteggiamento, i sold out all'Olimpico e la comunicazione praticamente perfetta: con Daniele si è tornati a parlare solo di calcio. [...] De Rossi ha preso una Roma depressa al nono posto e l'ha portata a lottare per la Champions. Giovedì si giocherà l'andata dei quarti di Europa League contro il Milan, ma legare un progetto futuro solo al passaggio del turno sarebbe miope. Vale per De Rossi, ma anche per Pioli. [...]