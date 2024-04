Dodici partite da titolare: una sola sconfitta e sette volte senza subire neppure una rete. Mile Svilar conferma che la scelta di lanciarlo al posto di Rui Patricio è stata una delle basi per far svoltare la stagione della Roma. Soltanto nella sfida di ritorno in Europa League contro il Brighton, infatti, il portiere serbo è uscito dal campo sconfitto.

(gasport)