Il dolore di De Rossi: "Non ce la facciamo"

L'arbitro Luca Pairetto forse è stato il primo a capire come doveva essere gestito quel momento di alta tensione. [...] Non ha preso decisioni affrettate, non ha imposto il suo ruolo: "Ditemi voi se ve la sentite". [...] Daniele De Rossi si era tranquillizzato quando ha visto Evan Ndicka uscire, cosciente, alzando il pollice, come a dire: "Tutto ok". [...] Pairetto gli concede il tempo di entrare nello spogliatoio e capire se ci sono le condizioni di riprendere il gioco. [...]

Al rientro, il tecnico della Roma tranquillizza chi gli chiede notizie: "Sta bene sta bene". Poi riferisce all'arbitro di aver parlato con i medici, i quali gli hanno assicurato che il calciatore si era ripreso e stava bene. Ma poi Daniele ha preferito puntare sullo stato d'animo dei giocatori, ancora scossi: "I ragazzi non ce la fanno, vogliono restare lì con lui". [...] Il pubblico ha capito e accettato la decisione dei protagonisti e ha accompagnato il triplice fischio di Pairetto con un lungo applauso, lo stesso dedicato a Ndicka al momento dell'uscita in barella dopo il malore. [...]

(Il Messaggero)