Idee da Champions: De Rossi verticale, la densità di Motta. Roma-Bologna è spettacolo

Stasera all'Olimpico si respirerà aria di Champions League. […]

Da quando ha sostituito Mourinho, De Rossi ha agito sulla testa dei giocatori ma per riuscirci aveva solo una strada: la forza della proposta. La Roma ha ricominciato a divertirsi attraverso la manovra offensiva senza però perdere quei connotati tipicamente mourinhani della fase difensiva: se serve, i giallorossi attivano il blocco basso. Ma, se possono, alzano la pressione. Il modulo di partenza è solitamente il 4-3-3 ma spesso la difesa è a "tre e mezzo" perché un terzino, solitamente quello di destra, sale subito in costruzione garantendo ampiezza e consentendo all'esterno offensivo della stessa fascia (Dybala) di accentrarsi. La Roma ha uno sviluppo molto verticale, aspetto che ha fatto rifiorire Paredes, molto più bravo a organizzare il gioco pensando a come avvicinarsi alla porta che a gestire il pallone con un possesso orizzontale. […]

(Gasport)