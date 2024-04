I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini 'uomo della provvidenza', De Rossi 'emozionante', Llorente 'sempre attento'

Ieri sera lo Stadio Olimpico di Roma è stato teatro della gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League che ha visto trionfare la Roma di De Rossi "Il coraggioso", come lo definisce Il Messaggero che si è imposta per 2-1 sul Milan di Stefano Pioli grazie ai gol di Gianluca Mancini "L'uomo della provvidenza" scrive Il Corriere dello Sport e Paulo Dybala "Visione, palleggio, senso tattico, grinta e gol da sogno" dice di lui La Gazzetta dello Sport. I giallorossi sfideranno il Leverkusen in semifinale.

LA MEDIA DEI VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,42

Celik 4,67

Mancini 8,08

Smalling 7,58

Spinazzola 6,83

El Shaarawy 7,83

Paredes 7,33

Bove 7

Pellegrini 7,92

Lukaku 7,17

Dybala 7,67

Abraham 6,92

Llorente 7,17

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 8,58

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 4

Mancini 8

Smalling 7

Spinazzola 6,5

El Shaarawy 6,5

Paredes 7

Bove 7

Pellegrini 7

Lukaku 6,5

Dybala 7

Abraham 6,5

Llorente 6

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 8

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 5,5

Mancini 8,5

Smalling 7,5

Spinazzola 7,5

El Shaarawy 8

Paredes 7,5

Bove 7

Pellegrini 8,5

Lukaku 7

Dybala 8

Abraham 7

Llorente 7,5

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 8,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 4

Mancini 7,5

Smalling 7

Spinazzola 6,5

El Shaarawy 7,5

Paredes 7

Bove 7

Pellegrini 7,5

Lukaku 7,5

Dybala 7,5

Abraham 6,5

Llorente 7

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 8

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 4

Mancini 8

Smalling 7,5

Spinazzola 7

El Shaarawy 7

Paredes 7,5

Bove 7

Pellegrini 7,5

Lukaku 7,5

Dybala 7,5

Abraham 7

Llorente 7

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 8

IL TEMPO

Svilar 6,5

Celik 5

Mancini 7,5

Smalling 7,5

Spinazzola 6,5

El Shaarawy 7,5

Paredes 7

Bove 6,5

Pellegrini 8

Lukaku 7

Dybala 7,5

Abraham 7

Llorente 7,5

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 8

IL ROMANISTA

Svilar 7

Celik 5,5

Mancini 8,5

Smalling 8

Spinazzola 7

El Shaarawy 9

Paredes 8

Bove 7

Pellegrini 9

Lukaku 7,5

Dybala 8

Abraham 7,5

Llorente 8

Angelino SV

Sanches SV

De Rossi 9