I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini "una sicurezza dietro", El Shaarawy "l'uomo del sacrificio". De Rossi "un'altra prova da grande allenatore"

Grazie a una prestazione sicura e autoritaria la Roma batte 0-1 il Milan a San Siro nell'andata dei quarti di Europa League, ritrovando il successo in casa dei rossoneri che mancava da quasi 7 anni e ottenendo un risultato importante in vista del ritorno. Decisivo ancora una volta Gianluca Mancini: "Una sicurezza dietro. Un gran momento", scrive La Gazzetta dello Sport. Ottima anche la prestazione di Stephan El Shaarawy, bravo sia in fase difensiva che offensiva: "l'uomo del sacrificio" secondo Il Corriere dello Sport. Una scelta tattica precisa e vincente del tecnico Daniele De Rossi, come sottolinea il Corriere della Sera: "Dopo il derby, un'altra prova da grande allenatore".

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Tempo, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista, La Repubblica)

Svilar 6,85

Celik 6,85

Smalling 6,85

Mancini 7,57

Spinazzola 6,92

Cristante 6,42

Paredes 6,85

Pellegrini 6,64

El Shaarawy 7,35

Dybala 6,92

Lukaku 6,71

Abraham 6,00

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 7,71

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 6,5

Smalling 6,5

Mancini 7

Spinazzola 6,5

Cristante 6

Paredes 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Dybala 6,5

Lukaku 6

Abraham ng

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 7,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 7

Smalling 7

Mancini 8

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Paredes 7,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Dybala 7

Lukaku 6,5

Abraham 6

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 8

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Celik 7

Smalling 7

Mancini 8

Spinazzola 7

Cristante 6,5

Paredes 7

Pellegrini 7

El Shaarawy 7,5

Dybala 7

Lukaku 7

Abraham 6

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 8

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Celik 6,5

Smalling 6

Mancini 7

Spinazzola 7

Cristante 6

Paredes 6

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Dybala 6,5

Lukaku 6,5

Abraham 6

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 7

IL TEMPO

Svilar 6,5

Celik 6,5

Smalling 7

Mancini 7,5

Spinazzola 7

Cristante 6

Paredes 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7,5

Dybala 7

Lukaku 7

Abraham 6

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 7,5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Celik 7,5

Smalling 7,5

Mancini 8

Spinazzola 7,5

Cristante 7

Paredes 7,5

Pellegrini 7

El Shaarawy 8

Dybala 7,5

Lukaku 7

Abraham ng

Aouar ng

Bove ng

Llorente ng

De Rossi 8