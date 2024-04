I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini "l'eroe che conquista l'immortalità", Llorente "dominante". De Rossi "serve altro per la conferma?"

La Roma torna a vincere un derby e il match winner è Gianluca Mancini, autore della rete del definitivo 1-0. Il migliore in campo è proprio il difensore centrale giallorosso (7.64): "Giù il cappello davanti all’eroe che conquista l’immortalità. Dopo poco sembra sofferente, ma è un’illusione (altrui). Sblocca la sfida con una sassata di testa. E fa sbroccare gli altri con l’esultanza post-match. Divinità" (Il Romanista). Super prestazione anche di Diego Llorente (7.07): "Dominante sulla trequarti, pericoloso in quella rivale. Un errore a metà ripresa in una partita di grande qualità difensiva" (Il Corriere dello Sport). Peggiore in campo Romelu Lukaku (5.71): "Primo tempo temendo perché non riesce mai a fare una giocata utile e nemmeno un movimento che aiuti i compagni. Qualche segnale di risveglio nella ripresa" (La Gazzetta dello Sport). Voto 7.14 per De Rossi: "La Roma torna a vincere un derby dopo che negli ultimi 4 non aveva neppure segnato. Con l'1-0 di ieri ha guadagnato 26 punti in 11 gare e giovedì giocherà un quarto di finale in Europa League. Serve altro per la conferma?" (Il Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Tempo, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista, La Repubblica)

Svilar 6.16

Celik 6.28

Mancini 7.64

Llorente 7.07

Angelino 6.93

Cristante 6.28

Paredes 6.21

Pellegrini 6.28

El Shaarawy 6.21

Dybala 6.28

Lukaku 5.71

Spinazzola 5.93

Smalling 6.17

Abraham 6.12

Bove 6.25

De Rossi 7.14

GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6.5

Mancini 7.5

Llorente 7.5

Angelino 7.5

Cristante 6

Paredes 5.5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6

Dybala 6.5

Lukaku 5.5

Spinazzola 6

Smalling ng

Abraham ng

Bove ng

De Rossi 7

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 7.5

Llorente 7

Angelino 7

Cristante 6.5

Paredes 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 6.5

Dybala 6.5

Lukaku 6

Spinazzola 6

Smalling ng

Abraham ng

Bove ng

De Rossi 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6.5

Mancini 7.5

Llorente 7

Angelino 7

Cristante 6.5

Paredes 6.5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6

Dybala 6.5

Lukaku 6

Spinazzola 6

Smalling 6

Abraham 6

Bove 6

De Rossi 7.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 7.5

Llorente 7

Angelino 7

Cristante 6.5

Paredes 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 6.5

Dybala 5.5

Lukaku 6

Spinazzola 6

Smalling ng

Abraham ng

Bove ng

De Rossi 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 7

Llorente 6.5

Angelino 6.5

Cristante 6

Paredes 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 6.5

Dybala 6

Lukaku 5

Spinazzola 5.5

Smalling ng

Abraham 6

Bove ng

De Rossi 6.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Celik 6

Mancini 7.5

Llorente 7

Angelino 6.5

Cristante 6

Paredes 6.5

Pellegrini 6.5

El Shaarawy 5.5

Dybala 6

Lukaku 5.5

Spinazzola 6

Smalling 6

Abraham 6

Bove ng

De Rossi 7

IL ROMANISTA

Svilar ng

Celik 6.5

Mancini 9

Llorente 7.5

Angelino 7

Cristante 6.5

Paredes 7

Pellegrini 7.5

El Shaarawy 6.5

Dybala 7

Lukaku 6

Spinazzola 6

Smalling 6.5

Abraham 6.5

Bove 6.5

De Rossi 8